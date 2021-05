Covid: vaccinati quasi la metà dei parmigiani

Quasi metà della popolazione di Parma e provincia ha ricevuto la vaccinazione contro il Covid-19. Secondo gli ultimi dati, infatti, è stata ormai superata la quota di 200 mila dosi somministrate - tra prima e seconda dose - ai cittadini della città e dei comuni della nostra provincia. Sono state infatti effettuate 203.282 vaccinazioni, di cui 134.502 prime dosi e 68.780 seconde dosi.

La campagna vaccinale, che avrà a breve una nuova accelerazione con l'apertura delle prenotazione per gli over 40 - a partire da lunedì 17 maggio, come sottolineato dal Commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo, sta procedendo a pieno ritmo, nonostante alcuni intoppi e rallentamenti, dovuti al numero elevato di persone - della fascia d'età 50-54 anni - che stanno provando ad accedere al sistema online.

I DATI: IERI VACCINATE 4.400 PERSONE - Nella giornata del 12 maggio a Parma e provincia sono state vaccinate contro il Coronavirus 4.399 persone, di cui: 4.169 ai centri vaccinali di Parma e provincia, 65 dalle équipe mobili infermieristiche Ausl sul territorio, in collaborazione con i medici Ausl delle Unità Straordinarie di Continuità Assistenziale (USCA) e i medici di famiglia; 165 dai medici di famiglia. Dall'inizio della campagna vaccinale, a fine giornata del 12 maggio, il totale delle vaccinazioni effettuate a Parma e provincia è pari a 203.282, di cui 134.502 prime dosi e 68.780 seconde dosi.