Covid, il 12 novembre alla Casa della Salute di Fornovo la dose booster con il vaccino bivalente

Una importante opportunità per estendere ulteriormente la protezione contro il covid19. E’ questo l’obiettivo del vaccination-day di sabato 12 novembre alla Casa della Salute di Fornovo. Si tratta di una seduta vaccinale straordinaria, organizzata dal Distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl di Parma, per consentire di ricevere la quarta dose (ma anche la terza, per chi ancora non l’ha effettuata) riducendo il più possibile gli spostamenti. Nella struttura di via Solferino 37 sarà infatti possibile, per i cittadini dai 12 anni in su, ricevere la dose booster con il vaccino Comirnaty, aggiornato alle varianti omicron.

“E’ necessario tenere ancora alta la guardia – ha commentato Giuseppina Rossi, direttore del distretto Valli Taro e Ceno dell’Ausl di Parma - perché il virus non è ancora sconfitto. Il vaccino aggiornato alle varianti omicron ci aiuta, anche in vista dell’inverno, ad aumentare la protezione nostra e di chi ci sta vicino. Per questo – ha continuato Rossi - stiamo mettendo in campo tutte le opzioni in grado di agevolare le famiglie: saremo pronti a replicare questa iniziativa anche in altre giornate, se necessario”.

COME ACCEDERE

La partecipazione alla seduta vaccinale di sabato 12 novembre è possibile solo con prenotazione telefonica, contattando il numero 0525/300443, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12. Le prenotazioni saranno aperte da giovedì 3 novembre fino a mercoledì 9 compreso e sono necessarie per rendere più efficiente l’organizzazione, riducendo inoltre i tempi di attesa; saranno accettate tutte le richieste, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il giorno della vaccinazione i cittadini maggiorenni dovranno portare un documento d’identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato, compilato e firmato, mentre i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto delegato, presentando oltre al modulo di anamnesi il consenso firmato da entrambi i genitori: modulistica e documenti informativi sono disponibili sul sito www.ausl.pr.it.