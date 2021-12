Covid: verso la quarantena ridotta a 5 giorni

Cambierà la durata della quarantena, forse non solo per chi ha già fatto la terza dose di vaccino: il governo - come sottolineato da Today - ha convocato sul tema il Comitato tecnico scientifico (Cts) per domani, mercoledì 29 dicembre.

Le regole attuali prevedono la quarantena dai 7 ai 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) anche per quei soggetti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino. Si fa strada la possibilità di un'ulteriore riduzione dell'isolamento, in primis per chi ha ricevuto l'ultima dose booster, ma non solo. L'ultimo Consiglio dei ministri del 2021 dovrà prendere nuove misure contro l'andamento al galoppo di Omicron.

Omicron: quarantena ridotta a 5 giorni con terza dose? E' l'ipotesi principale

La variante Omicron ha tempi di incubazione ridotti (3 giorni circa contro i 5 di Delta) e per questo Speranza e Draghi valuteranno come e quando tagliare la quarantena. Ma prima di diffondere la circolare con il taglio "ufficiale", il passaggio dal Cts è d'obbligo. Gli esperti si riuniranno domani e cercheranno anche di capire quante sono le persone colpite da Omicron ricoverati nei reparti ospedalieri italiani. I tempi non dovrebbero essere lunghi: in caso di parere positivo del Cts si proporrà il cambiamento alla presidenza del Consiglio ed entro fine settimana la circolare potrà già essere pubblicata.

Oggi la quarantena per chi ha avuto un contatto sospetto ed è vaccinato è di 7 giorni, mentre per coloro che non hanno ricevuto alcuna dose è di 10 giorni. Ovviamente verrà mantenuta una distinzione a seconda dello status vaccinale e probabilmente si terrà anche conto di chi ha ricevuto il booster, che sarà equiparato a chi ha ricevuto due dosi da meno di quattro mesi. Queste persone potranno rispettare la quarantena più breve, probabilmente di 5 giorni. I non vaccinati e chi ha concluso da tempo la prima parte del ciclo dovranno invece attendere più a lungo, 7 giorni.