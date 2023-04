Cral Tep e officina Bolzoni a fianco della Scuola in Ospedale

Il Cral Tep con officina Bolzoni vicini all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e, in questo caso alla Scuola in Ospedale, distaccamento dell’Istituto comprensivo “Giacomo Ferrari” a garanzia della continuità didattica per i bambini in età scolare che devono sostenere lunghi ricoveri nei reparti pediatrici del Maggiore. Anche quest’anno, infatti, i soci del Cral Tep insieme all’officina Bolzoni hanno scelto di fare una generosa donazione, del valore di 1.500 euro, che è stata destinata all’acquisto di una videocamera compatta action cam, un computer portatile, due casse bluetooth e una pianola elettrica per la Scuola in Ospedale.

Un pensiero che è stato consegnato dal presidente di Cral Tep Cristian Locorriere accompagnato dai consiglieri Ernesto Bucci e Paolo Conti alla referente Maria Teresa Bacchi con le insegnanti e la dirigente scolastica Agnese Tirabassi che hanno ringraziato i donatori “per queste donazioni mirate e condivise che ci agevolano nella didattica e nel rapporto speciale che si crea con i nostri alunni”. “Come abbiamo manifestato il desiderio di avere una strumentazione in grado di documentare gli spettacoli che organizziamo, in particolare nel periodo che ci avvicina alle festività – ha aggiunto Maria Teresa Bacchi – abbiamo trovato subito risposta nei soci del Cral Tep che ringrazio di cuore a nome anche delle mie colleghe”. “La donazione è stata possibile – conclude Cristian Locorriere - grazie all’impegno del socio Cral Tep Antonio Pensieri e al prezioso contributo dei proprietari dell’officina Bolzoni Francesco e Maurizio”. Non è la prima volta che Cral Tep consegna donazioni ai reparti pediatrici dell’Ospedale dei bambini o alla Scuola in Ospedale, dagli arredi, ai tablet in periodo Covid, dai tavoli servitori, alla poltrona relax per mamme e papà, ai defibrillatori, solo per citare i regali più recenti.