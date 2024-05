Ospedale dei bambini: Cral Tep sostiene la Scuola in Ospedale

Il Cral Tep vicino all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e alle insegnanti della Scuola in Ospedale, distaccamento dell’Istituto comprensivo “Giacomo Ferrari” a garanzia della continuità didattica per i bambini in età scolare che devono sostenere lunghi ricoveri nei reparti pediatrici del Maggiore.

Anche quest’anno, infatti, i soci del Cral Tep hanno deciso di destinare parte del ricavato della Festa annuale del laghetto, la loro sede per i momenti conviviali, per donare materiale informatico per gli studenti e custodie per le tastiere sulle quali si esercitano al piano. Un pensiero che è stato consegnato dal presidente di Cral Tep Cristian Locorriere accompagnato dai consiglieri Ernesto Bucci e Paolo Conti.

“La donazione è stata possibile – dice Cristian Locorriere - grazie all’impegno dei soci e al sostegno di un nostro autista che è sempre al nostro fianco ma vuole mantenere l’anonimato”.

A loro e ai soci il ringraziamento della referente Maria Teresa Bacchi con l’insegnante di Educazione musicale Marzia Fusi per la vicinanza che si rinnova negli anni. “Queste donazioni ci agevolano nella didattica e nel rapporto speciale che si crea con i nostri alunni altrettanto speciali”.