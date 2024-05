Treni: sospensione per un mese lungo la linea Cremona-Fidenza

La circolazione ferroviaria lungo la linea Cremona-Fidenza sarà sospesa per un mese, nel tratto compreso tra la stazione di Castelvetro, in provincia di Piacenza, e quella di Fidenza. L'interruzione sarà dal 30 giugno e fino al 28 luglio per lavori di manutenzione all'infrastruttura ferroviaria. 'L'interruzione provocherà disagi in particolare ai viaggiatori del comune lombardo diretti nel Parmense. Ogni settimana sono numerose le segnalazioni, da parte delle associazioni di pendolari, sulla cancellazione e i ritardi lungo il tratto ferroviario.