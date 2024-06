Cresce ancora l’offerta formativa dell’Università di Parma: 104 corsi di studio:

Da martedì 16 luglio si aprono le immatricolazioni all’Università di Parma, che per l’anno accademico 2024-25 ha ulteriormente ampliato la propria offerta formativa: 104 corsi complessivi, che coprono tutti gli ambiti didattici e di ricerca. Un’offerta ampia, di qualità, costantemente “rigenerata” perché pronta ad ascoltare e interpretare le domande di una società e di un tempo in continua evoluzione.

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/ scegli-il-tuo-corso, appositamente realizzato per le future matricole, dove si possono trovare anche le info di dettaglio sulle diverse modalità di accesso (corsi ad accesso libero, con test nazionale o locale, in ordine cronologico con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità).

Questa l’articolazione della nuova offerta formativa, che copre tutti gli ambiti dei 10 Dipartimenti dell’Ateneo:

49 corsi di laurea, di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni

7 corsi di laurea magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

48 corsi di laurea magistrale – 2 anni

Per quanto riguarda le lauree triennali, per l’anno accademico 2024-25 ci sono due corsi nuovi: “Scienze e tecniche psicologiche per le sfide contemporanee” e “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” (corso di laurea delle professioni sanitarie).

Due le novità anche in ambito magistrale, entrambe in lingua inglese: “Functional and Sustainable Materials” e “Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation”, a incrementare ulteriormente il ventaglio delle proposte di secondo livello: proposte capaci di assicurare una formazione avanzata per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici aggiornando continuamente i propri contenuti, anche grazie allo stretto legame con la ricerca, di assoluta eccellenza, svolta nelle strutture dell’Ateneo.

IL VIA ALLE IMMATRICOLAZIONI DAL 16 LUGLIO, MA CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

Le immatricolazioni all’Università di Parma per l’anno accademico 2024-25 si apriranno da martedì 16 luglio.

Il 16 luglio dalle 9 l’apertura per i corsi in ordine cronologico con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità. Il 17 luglio dalle 12, invece, l’apertura per i corsi ad accesso libero. Per tutti gli altri corsi e per i calendari dettagliati si rimanda alle pagine del sito web Unipr dedicate alle iscrizioni: https://www.unipr.it/ iscrizioni

La procedura per effettuare l'immatricolazione è interamente online e dev’essere preceduta dalla registrazione al sistema informativo universitario.

Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web dell’Ateneo per ottenere già le proprie credenziali individuali e agevolare così la fase successiva, che avrà tempi e orari d’avvio diversificati a seconda dei corsi di studio.

La registrazione anticipata è utile naturalmente per tutti i corsi (ottenere le credenziali prima del 16 luglio fa risparmiare comunque tempo all’atto dell’immatricolazione) ma lo è in modo particolare per quelli in ordine cronologico di iscrizione con valorizzazione del merito, per i quali il “fattore tempo” è molto importante: se si ottengono già ora le credenziali individuali, dal 16 luglio si potrà procedere direttamente alla prenotazione del posto senza dover inserire i dati richiesti in fase di registrazione.

Per accedere alla procedura è sufficiente andare sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.unipr.it/ registrazione e seguire le istruzioni.

Chi intende fare domanda per i benefici del diritto allo studio (contribuzione studentesca, borse di studio, alloggi ecc) può già da ora richiedere l’attestazione ISEE, documento necessario per chiedere i benefici di cui sarà data successivamente comunicazione.

INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

Web

Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/ scegli-il-tuo-corso

ParmaUniverCity Info Point “Speciale matricole”

Per tutte le info è aperto il ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte romano, dal 1° luglio nella versione “Speciale matricole”.

Oltre a poter parlare con operatrici e operatori per informazioni dirette (info amministrative, didattica, organizzazione, ecc.), al ParmaUniverCity Info Point si possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Servizio Orientamento

Per attività di orientamento è sempre a disposizione di studentesse e studenti alle prese con la scelta universitaria e delle famiglie la UO Orientamento e Job Placement dell'Ateneo, Servizio Orientamento, tel. 0521 034042, e-mail orienta@unipr.it

Infoday

A luglio è confermato un tradizionale appuntamento di orientamento e informazione dell’Ateneo: l’“Infoday – Dalla Maturità all’Università”, in programma per l’11 luglio.