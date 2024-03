Cresce la squadra del Parma Quality Restaurants

Solo collaborando e supportandosi uno con l’altro si possono raggiunge grandi risultati, favorendo la crescita di tutti. È questo il messaggio uscito dal Congresso 2024 del Parma Quality Restaurants, ospitato quest’anno in Academia Barilla. L’appuntamento annuale è coinciso come sempre con la presentazione dei nuovi soci ristoratori del Consorzio, nato con l’obiettivo di promuovere Parma e il suo grande patrimonio gastronomico, in una visione inclusiva, dove, a fianco del ristorante gourmet troviamo la trattoria tipica, uniti dall’impegno di raccontare il territorio attraverso tradizione e creatività. Ad aggiungersi al gruppo sono: Ristorante Vecchia Compiano (Michela Biolzi e chef Fabio Giulianotti), Trattoria da Vigion a Corniglio (ristoratore Carlo Rabaglia), Trattoria Da Berto a Monchio delle Corti (ristoratore “Ciccio”), Casa Don Antonio Trattoria Italiana di Parma (ristoratore Antonio Gianquinto), portando il numero dei soci PQR a 40 ristoranti, dalla Bassa parmense all’Appennino, passando per il centro città. Molti gli eventi e le iniziative che saranno realizzati quest’anno da parte del PQR, fra i quali il progetto Albatros per l’inserimento lavorativo di adulti autistici in ambito alimentare e gastronomico, in fase di avvio con la Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza.

«Questo appuntamento è per il Parma Quality Restaurants l’occasione di ringraziare tutti voi che ci avete supportato e dato occasione di collaborare per la promozione del nostro territorio – ha raccontato il presidente Enrico Bergonzi, rivolgendosi ai numerosi invitati, rappresentanti delle istituzioni, enti e associazioni locali -. Essere oggi tutti insieme in Academia Barilla è molto importante, perché questo luogo rappresenta un’eccellenza della cultura gastronomica di Parma e non solo, rafforzando ancora di più il ruolo che la cucina ha nel raccontare la nostra città». «Siamo molto felici di ospitarvi, perché il Parma Quality Restaurants è un orgoglio del territorio, rappresentando la capacità di fare squadra – gli ha fatto eco Andrea Belli di Barilla -. L’Academia è la casa della food valley dove sono raccontate le varie fasi del saper fare dell’agroalimentare italiano».

«Il PQR è un esempio di cui parlo sempre con gli altri amministratori territoriali perché incarna la capacità di superare gli interessi del singolo, unendo le forze per lavorare tutti insieme per un obiettivo comune – ha commentato il Sindaco Michele Guerra -. Il cibo è un aspetto fondamentale per promuovere Parma, i nostri prodotti tipici sono conosciuti in tutto il mondo, per questo è importante essere sempre più creativi e moderni nel saperlo raccontare». L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare la giacca PQR a nuovi soci simpatizzanti (soggetti che con il loro impegno nel mondo istituzionale, alimentare e culturale promuovono Parma e la sua gastronomia): Marcello Zaccaria, Academia Barilla; Alessandra Foppiano e Amantia Hoxhaj, Parma Alimentare; Michele Guerra, Sindaco di Parma; Vittorio Dall’Aglio, Ascom Parma; Andrea Sinigaglia, ALMA – La Scuola internazionale di cucina italiana, Paolo Tegoni, Associazione Gastronomi Professionisti. Ospite speciale dell’incontro è stato l’atleta e campione di Paratriathlon, Performance Coach e Formatore Esperienziale, Andrea Devicenzi che in un discorso passionale è entrato nel vivo della giornata, partendo dalla sua esperienza diretta e usando lo sport come metafora della vita, spiegando come, con determinazione, impegno e senso di squadra, possono essere raggiunti anche i traguardi più lontani. Uno stimolo per tutti a fare sempre meglio e a continuare a lavorare uniti per crescere tutti insieme.