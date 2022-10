Criminalità: Parma nella top ten per i furti in casa e le rapine nei negozi

Parma nella top ten nazionale per quanto riguarda le rapine in casa e nei negozi. E' questo il dato più rilevante della nostra provincia che emerge dall’Indice della criminalità 2022 stilato, come ogni anno, dal Sole 24 Ore sui dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. La nostra città, nella classifica generale, si piazza al 15esimo posto mentre in diverse classifiche specifiche è tra le prime dieci.

E' questo il caso dei furti in abitazione (al nono posto) e delle rapine nei negozi ma anche per quanto riguarda le associazioni a delinquere Parma è al decimo posto. Secondo i dati forniti invece per lo spaccio, problema molto presente nel quotidiano dei cittadini parmigiani, la nostra città è in 38esima posizione. Scorrendo le classifiche notiamo che Parma è in 12esima posizione per quanto riguarda le rapine in strada e al 14esimo posto per le violenze sessuali.