Da Traversetolo alla Romagna per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione

La Croce Azzurra di Traversetolo si è mobilitata, a partire dai primi giorni dell'emergenza alluvione nei territori romagnoli, per portare aiuto concreto alle popolazioni della zona. Un equipaggio è stato sempre presente sul posto, insieme all'ambulanza fuoristrada Traversetolo 50, una Mitsubishi Pajero, in grado di arrivare dove le normali ambulanze non arrivano.

"Il.nostro compito è stato soprattutto - racconta il segretario della Croce Azzurra Cristian Schianchi - di supportare il 118 locale e i vigili del fuoco per le evacuazioni delle persone e per soccorsi sanitari in zone estreme che le normali ambulanze hanno difficoltà a raggiungere. Inoltre hanno aiutato per i trasferimenti da ospedale a ospedale. C'è stata un'enorme collaborazione tra i vari Enti: dal soccorso alpino ai vigili del fuoco, dai carabinieri alla polizia stradale, fino al 118 e alle associazioni.

"Abbiamo evacuato una casa di cura - prosegue il segretario dell'associazione - anche grazie al soccorso alpino che ha predisposto i canotti. Anche altri volontari sono arrivati dal parmense. Noi siamo partiti subito e siamo rimasti sul posto in modo continuativo (i componenti dell'equipaggio si sono dati il cambio nel corso dei giorni). Tanti volontari hanno lavorato anche da Traversetolo, fornendo un supporto logistico ed organizzativo.

Nella stessa giornata di giovedì un team della Protezione Civile della Croce Azzurra, e' partito con la Trav 16 jeep Renegade in supporto alla Cucina Regionale Anpas per donare un pasto caldo a chi è stato costretto a passare la notte all aperto. Un altro team della Protezione Civile, ha preparato la Trav 12 Ford Ranger per il supporto logistico.