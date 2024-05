Cultura, al via per la procedura di esproprio della casa Giuseppe Verdi

Il ministero della cultura comunica che il direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ha notificato in data odierna ai proprietari il decreto di pubblica utilità, finalizzato all`esproprio della casa-museo del grande compositore Giuseppe Verdi, che è in Sant`Agata di Villanova sull`Arda. Il provvedimento per 'Villa Verdi' comprende l`indicazione del valore dell`indennità di esproprio del compendio immobiliare e dei beni mobili pertinenziali - si spiega - e precede il decreto di esproprio che rappresenta l`atto conclusivo della procedura che determinerà il trasferimento del diritto di proprietà in favore dello Stato.