Cultura parmigiana in lutto: è morta Isa Guastalla

Cultura parmigiana in lutto. E' morta Isa Guastalla. Aveva 90 anni ed è stata stroncata da un malore mentre si trovava in vacanza a Marina di Carrara.

Nata a Parma, ha frequentato il Liceo Ginnasio G. D. Romagnosi, dove ha avuto come professore il poeta Attilio Bertolucci. Si è laureata in letteratura italiana alla Facoltà di Lettere di Firenze con il professor Giuseppe De Robertis, maestro della critica stilistica.

E’ autrice di numerose pubblicazioni per la scuola, antologie e grammatiche italiane. Tiene conferenze di letteratura italiana per il Circolo di Lettura, di cui è consigliera, il Comitato locale della “Dante Alighieri”, la “Famija pramzana”, il “Circolo Pertini”, l’Università degli Anziani, il Cepdi. E' stata presidente dell’associazione “Voglia di leggere”. La sua carriera di insegnante la vede ricoprire per molti anni la cattedra di italiano e latino al Liceo scientifico “G. Marconi”, dove conclude la sua attività didattica.

Il ricordo del sindaco di Parma Michele Guerra. "La scomparsa di Isa Guastalla è una notizia che riempie di tristezza la nostra città. Isa è stata insegnante indimenticabile per generazioni di parmigiane e parmigiani, ma ancora di più intellettuale vera, ironica e vivace che non ha mai cessato di animare la vita culturale di Parma. Mi legano a lsa Guastalla tanti ricordi, tanti insegnamenti, nella biblioteca di casa sua, dove mi ero ritrovato molti anni fa per parlare con lei del suo primo amore e marito, Mario Colombi Guidotti, scrittore e critico troppo presto e tragicamente scomparso, cui oggi è intitolata la nostra Biblioteca civica. Solo poche settimane fa aveva festeggiato i suoi 90 anni. Brillante e profonda come sempre. Commenterebbe con sapiente sagacia perfino questa notizia e lo sgomento dei suoi tanti alunni. Cara Isa, Parma ti ha voluto bene e non ti dimenticherà"