Cultura: Sangiuliano attiva il Mic su salvaguardia Villa Verdi a Villanova sull'Arda

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha attivato gli uffici tecnici del Mic per verificare la delicata situazione in cui versa il museo di Villa Sant'Agata, a Villanova sull’Arda in provincia di Piacenza, la residenza nella quale abitò il compositore Giuseppe Verdi per circa cinquant'anni.

"Appena insediato - sottolinea una nota del Mic - il ministro ha chiesto una relazione al direttore generale archeologia belle arti e paesaggio, Luigi La Rocca, alla Soprintendenza locale e ha sentito il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per verificare lo stato conservativo dei luoghi e tutti gli aspetti amministrativi legati alla natura privata della proprietà del bene".

Per il ministro Sangiuliano, "Villa Verdi e i preziosi beni che vi sono contenuti hanno un’importanza fondamentale per la memoria e l’identità degli italiani e per questo devono essere tutelati, salvaguardati e fruibili dal pubblico".