Cultura, Sangiuliano: "Fondazione e concerti per acquisire Villa Verdi a patrimonio di Stato"

"Oggi diciamo tutti 'Viva Verdi', motto risorgimentale che abbiamo studiato nei sussidiari scolastici, perché questa è una bella giornata che segna la partecipazione di tutti al progetto che vuole portare Villa Verdi all'interno del patrimonio dello Stato, per farne un luogo della memoria e dell'identità nazionale, all'interno di un grande circuito di fruizione da parte di tutti i visitatori". E' quanto dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando nella sala Spadolini del Collegio Romano, sede del Mic, l'iniziativa 'Viva Verdi'.

Spiega il titolare del Mic: "Pensiamo, assieme alla regione Emilia-Romagna e al governatore Stefano Bonaccini, di creare una fondazione in cui siano presenti il ministero della Cultura, la Regione e i Comuni limitrofi, per gestire una sorta di itinerario verdiano. Giuseppe Verdi è universalmente riconosciuto ed è rappresentato in tutti i teatri del mondo - sottolinea Sangiuliano - e da tutte le latitudini si assiste a un vero pellegrinaggio per onorare la memoria del Maestro nella sua residenza storica a Sant'Agata in provincia di Piacenza".

Sangiuliano tiene a rimarcare che "anche i teatri lirico-sinfonici, su idea lanciata dal sovrintendente della Scala di Milano, Dominique Meyer, partecipano all'idea di contribuire al finanziamento dell'acquisizione di Villa Verdi, con i proventi di concerti e spettacoli di musica verdiana, per i quali la Rai su intesa con l'ad Carlo Fuortes è media partner, in modo tale che anche i singoli cittadini, pagando un prezzo modico, possano dare il loro contributo alla acquisizione della residenza di Giuseppe Verdi il cui destino, da quando mi sono assunto l'onore e l'onere di essere ministro, è stato una delle mie priorità".