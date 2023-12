Cultura, Simone Verde dalla Pilotta agli Uffizi di Firenze

Comunicato dal Ministero della Cultura l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei italiani, di prima e di seconda fascia. I direttori dei musei di prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell’ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice, sono Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d’arte moderna e contemporanea. Attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. La terna comprende anche Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi.

Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, attuale direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. La terna comprende anche Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli. Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi. La terna comprende anche Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini. Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera, attuale Presidente del Museo Maga di Gallarate. La terna comprende anche Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde.

Il commento del Sindaco di Parma, Michele Guerra sulla nomina.

"Sono molto felice che Simone Verde abbia raggiunto un traguardo così prestigioso. Anzitutto al livello personale, dal momento che Simone è nel suo campo un professionista vero ed è bello quando ciò viene riconosciuto. In secondo luogo perché è significativo che il lavoro svolto nella nostra città con il progetto di modernizzazione della Pilotta sia stato il trampolino verso questo traguardo. Sono certo che Verde lavorerà bene a Firenze come ha fatto a Parma, lasciando a chi lo sostituirà un Complesso Monumentale innovativo e internazionale e pronto a integrarsi sempre di più nella vita della nostra comunità".