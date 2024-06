CyberChallenge.IT: all’Università premiati i migliori studenti del corso

CyberChallenge.IT, organizzato dal Cybersecurity National Lab con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è dedicato alle giovani e ai giovani tra i 16 e i 24 anni ed è la principale iniziativa italiana per formare la prossima generazione di professioniste e professionisti della sicurezza informatica. Le partecipanti e i partecipanti hanno la possibilità di formarsi sui fondamentali principi scientifici, tecnici ed etici della cybersicurezza, insieme a esperte/i universitari e aziende leader del settore. L’Università di Parma aderisce dal gennaio 2021, su iniziativa dei docenti Luca Veltri e Roberto Alfieri e grazie al sostegno della UO Sicurezza IT.

Al corso di formazione, che si è svolto da febbraio a maggio dopo due selezioni iniziali, hanno partecipato 25 studentesse e studenti provenienti dai corsi di laurea in Informatica e in Ingegneria dell'Ateneo e dall'ITIS "Leonardo da Vinci" (per l’ITIS coordinamento del docente Ramon Ugolotti). Le partecipanti e i partecipanti sono stati preparati, formati e supportati da Gianluca Altomani (dottore in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni e componente della nazionale di cybersecurity italiana TeamItaly), Manuel Romei (dottore in Ingegneria dei Sistemi Informativi), Luca Veltri (docente del corso di CyberSecurity) e Marco Sanfelici (dottore in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni).