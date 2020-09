Da Comune di Medesano e associazione La Caplèra un regalo all’Ospedale dei bambin

Le musiche dei film d’autore eseguite dall’orchestra La Toscanini Next sono state le protagoniste del concerto “Film da ascoltare” organizzato nel luglio scorso dall’Amministrazione comunale di Medesano in collaborazione con l’associazione culturale La Caplèra. Il concerto ha richiamato nel parco dell’associazione un numeroso pubblico che ha potuto riascoltare le colonne sonore de La dolce vita, West Side Story, Libertango, Fou Rire o New York, New York per citare le più famose. I proventi della serata, pari a 1610 euro, sono stati consegnati all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma dal presidente de La Caplèra Gianpaolo Ceci, dal rappresentante consigliere Roberto Formaggioni e dal sindaco di Medesano Michele Giovanelli.

“È per noi una giornata importante quella di oggi. – ha dichiarato il sindaco di Medesano Michele Giovanelli - Siamo qui con gli amici della Caplèra che, come sempre, ci hanno aperto le porte della loro casa e, collaborando con noi, ci hanno permesso di organizzare un evento musicale e culturale di grande rilevanza: insieme, abbiamo deciso di donare il ricavato all’Ospedale dei Bambini di Parma. Con questo piccolo gesto di riconoscenza ci sembrava giusto dimostrare la nostra vicinanza, oggi più che mai, a questa eccellente struttura ospedaliera, che presta cura e assistenza ai bimbi bisognosi. Insieme possiamo continuare a crescere e soprattutto possiamo lasciarci alle spalle questo periodo davvero difficile”.

A ringraziarli del loro gesto il direttore sanitario Ettore Brianti, già presente alla serata per portare i saluti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, e il direttore del dipartimento materno infantile Gian Luigi de’ Angelis destinatario della donazione.

“E’ un piacere sentire le persone vicine all’Ospedale dei bambini – ha dichiarato Ettore Brianti - questo ci stimola a fare sempre meglio il nostro lavoro e ci aiuta concretamente a migliorare gli strumenti che sono un prezioso alleato per diagnosi e cure”.

Un concetto ribadito da Gian Luigi de’ Angelis: “Rimanere al passo con i tempi è un nostro dovere e migliorare le tecnologie un obiettivo continuo che raggiungiamo anche grazie all’aiuto dei tanti donatori che, insieme a noi, sono orgogliosi che a Parma ci sia un ospedale all’avanguardia per la cura dei bambini”.