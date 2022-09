Da Federmanager tre borse di studio per studenti iscritti in Ingegneria Gestionale

Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma ha istituito per l’anno accademico 2021-2022 tre borse di studio di 12mila euro complessivi per studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale che abbiano intrapreso il percorso di doppia titolazione con il New Jersey Institute of Technology (NJIT). Il contributo è messo a disposizione da Federmanager ed è frutto di uno specifico lascito dell’ing. Pietro Orlandi, iscritto per lungo tempo all'Associazione.

Le borse di studio, istituite in memoria dell’ing. Orlandi e della moglie, sono destinate a studenti/esse che siano in possesso dei seguenti requisiti all’atto della presentazione della domanda:

• essere regolarmente iscritti/e all’a.a.2021/2022, a tempo pieno o parziale, al corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale;

• risultare iscritti al percorso a doppia titolazione Italia-Stati Uniti per il medesimo anno accademico;

• non avere la residenza nel Paese verso il quale si richiede di svolgere la mobilità;

• aver svolto e concluso il periodo di mobilità internazionale con conseguimento di almeno 12 CFU presso la sede estera, come da vigente regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei candidati tenendo conto del profitto come risultante dalla documentazione fornita e dall’attestazione ISEE anno 2021 se presentata.

Le domande di partecipazione alle borse di studio, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, dovranno pervenire entro il 16 settembre 2022 con le modalità indicate nel bando.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Ilaria Magnati (e-mail ilaria.magnati@unipr.it) o alla prof.ssa Eleonora Bottani (e-mail eleonora.bottani@unipr.it).