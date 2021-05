"Da metà giugno tutti in zona bianca: essenziale vaccinare i giovani"

Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico ribadisce che, entro un paio di settimane Parma e tutta Italia dovrebbero passare in zona bianca. "Da metà giugno tutta l'Italia potrebbe essere colorata di bianco. È uno scenario che indubbiamente volge al bello. Grazie all'aumento della copertura vaccinale il virus circola meno nonostante l'allentamento delle misure non farmacologiche, come si dice tecnicamente. Insomma le riaperture procedono con esiti incoraggianti e ci sono molti margini per lasciare spazio in futuro ad altre attività economiche. L'importante è che si vaccinino i giovani e questo sta per accadere grazie all'arrivo di dosi per gli adolescenti"