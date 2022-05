Da oggi via mascherine e green pass, ma in autunno probabile l'estensione della quarta dose di vaccino

Mascherine e green pass. E’ il giorno della svolta. Anche a Parma e provincia. Lavoro, sport, trasporti, viaggi: inizia una nuova fase nella quale tante delle limitazioni vissute nel periodo acuto della pandemia vengono eliminate.

Roberto Speranza, ministro della Salute, però ribadisce: “Siamo in una fase nuova, bisogna restare con i piedi per terra perché questo virus è imprevedibile. E’ finito lo stato di emergenza, però la pandemia non è finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità. Oggi facciamo un altro passo importante superando sostanzialmente il green pass e alleggerendo l’obbligo delle mascherine» che però resta, ad esempio, nelle scuole. Il vaccino? Molto probabile un’estensione della quarta dose in vista dell’autunno. Se sarà per tutti o solo per ulteriori fasce generazionali lo valuteranno le autorità sanitarie. Noi siamo pronti».

La novità più importante a partire da oggi riguarda le mascherine. Non saranno più obbligatorie al chiuso, con alcune eccezioni. Resteranno infatti obbligatorie le Ffp2 al chiuso fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso (non negli stadi), e nelle scuole. Negozi e supermercati invece? Non ci sarà più alcun obbligo per i clienti ma solo per i dipendenti.

Anche il green pass scompare: servirà per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o la guarigione, ma non dovrà più essere esibito per entrare nei locali pubblici. Si potrà andare ovunque, tranne che nelle strutture sanitarie, senza doverlo mostrare.