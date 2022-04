Da Parma a Roma per incontrare Papa Francesco: il viaggio di 230 giovani parmigiani

Duecentotrenta tra ragazzi accompagnatori: sono questi i numeri della “squadra” parmigiana che oggi (domenica di Pasqua) è partita alla volta di Roma per incontrare (domani, lunedì) il Santo Padre. "La Pastorale giovanile di Parma – spiega don Roberto Grassi – ha voluto rispondere all'appello del Papa che ha invitato gli adolescenti italiani a radunarsi in piazza San Pietro per dare un segno di speranza nel lunedì di Pasqua. Dalla diocesi siamo in circa 230; rispondiamo con gioia per dire “Ci siamo!” anche dopo questi due anni di pandemia. Domani pomeriggio – conclude don Roberto, il delegato per la pastorale giovanile – il Papa ci incontrerà a San Pietro; farà alcuni momenti di dialogo con i ragazzi a cui seguirà un momento di preghiera insieme; dopodiché torneremo a casa in pullman".

"Abbiamo voluto caratterizzare il nostro viaggio – spiega Raffaella Simone della Pastorale giovanile di Parma – con un momento diocesano che faremo domattina insieme al nostro vescovo Enrico. Poi insieme ci dirigeremo verso piazza San Pietro per incontrare il Papa. In tutto siamo dieci parrocchie da Parma".