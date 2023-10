Da Pompei a Parma: il percorso della solidarietà

Massimiliano Gallo, sostenitore della Fondazione, volto noto scelto dalla Bitus (Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe BITUS, promossa e sostenuta dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo assieme all’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo di Regione Campania, dall’Agenzia Regionale Campania Turismo e dal Parco Archeologico di Pompei) ha confermato il suo profondo impegno sociale decidendo di devolvere il suo “gettone di presenza” a due realtà impegnate nel sociale, tra cui la Fondazione Parmigiana.

“A nome dell’intero Consiglio – dice Roberto Pagliuca, Presidente della Fondazione Anna Mattioli – esprimo i più sentiti ringraziamenti a Massimiliano che ha confermato il suo convinto sostegno ai nostri progetti, con un gesto concreto di grande valore simbolico. È davvero un onore per me rappresentare la Fondazione che porta il nome di Anna Mattioli, che tanto lo stimava come attore e che gli sarebbe oggi grata per la sensibilità da uomo attento ai valori dell’impegno sociale in favore dei bambini fragili della nostra città”.