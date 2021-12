Daffadà: "Evitare la chiusura dell'ufficio dell'Agenzia Entrate a Borgotaro"

Impedire che venga chiuso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. A chiederlo, in un'interrogazione, è Matteo Daffadà (Pd) che ricorda come "è stata data comunicazione che dal 2 gennaio lo sportello non sarà più attivo e tutto il servizio verrà trasferito nella sede di Parma, che non solo dista 1 ora e 15 minuti di treno da Borgo Val di Taro, ma non è nemmeno posta in un luogo vicino alla sede ferroviaria, pertanto difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La mancanza dei servizi è una delle maggiori cause, assieme al tema del lavoro, dello spopolamento della nostra montagna".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "se sia a conoscenza dell’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di dismettere il servizio dell’ufficio di Borgo Val di Taro e quali azioni intenda intraprendere per mantenere attivo l’ufficio territoriale di Borgo Val di Taro, dando così continuità a un servizio fondamentale per le aziende e la collettività del territorio"