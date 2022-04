Dai Folletti mega uova di Pasqua per l'Ospedale dei bambini

Non solo si consolida la tradizionale consegna di uova e colombe pasquali da parte dell’associazione I Folletti ma ogni anno diventa sempre più generosa. E quest’anno oltre ad un uovo di cioccolata con l’immancabile sorpresa per tutti i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, anche un mega uovo di Pasqua a ciascuna delle strutture dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” e un dolce pensiero per il personale in servizio nei giorni di festa.

I regali sono stati consegnati alle coordinatrici infermieristiche e al personale medico presente affinché si facciano carico di farli avere ad ogni bambino. Un impegno che il personale si è preso con il sorriso sulle labbra ringraziando a nome di tutti i colleghi per questo pensiero che è diventata una piacevole consuetudine.

Il loro regalo di Pasqua è stato arricchito da una donazione alla struttura Week Hospital di cui è responsabile Pierpacifico Gismondi al quale hanno consegnato, alla presenza della coordinatrice Giuseppina Nicosia, tre poltrone relax, preziose per i genitori che devono passare le notti al fianco di un figlio ricoverato nella struttura. “Con queste poltrone – ha affermato Pierpacifico Gismondi nel ringraziare la presidente dei Folletti Enza Salvati – possiamo offrire una comoda seduta per i genitori che devono passare alcuni giorni in reparto”.

“Quello che facciamo – ha detto Enza Salvati – è solo un piccolo gesto per ringraziare il personale dell’Ospedale per quello che sta facendo e ha fatto in questi anni”. Ed è ripartita a bordo del camper, accompagnata dai “suoi folletti”, per consegnare altri regali in Neurochirurgia e al padiglione Barbieri, per il personale e per tutti i pazienti ricoverati, mentre il giorno di Pasqua sarà invece al Pronto Soccorso senza dimenticare, news entry di quest’anno, anche le donne in attesa di partorire al reparto Maternità e il personale della 1° Anestesia e rianimazione e della Neurochirurgia.