Dai monopattini alle bici elettriche: scatta il sabato della sostenibilità

Domani, 17 settembre 2022 , definito come il sabato della sostenibilità, i cittadini avranno la possibilità di sperimentare e provare servizi di mobilità sostenibile presenti in città: in piazza Garibaldi dalle ore 17 alle ore 21 le società che gestiscono i diversi servizi di mobilità condivisa a Parma (AllWays, Bit Mobility, Dott, Helbiz, Infomobility e TIER) saranno presenti per fornire informazioni, supporto alle iscrizioni, e prove gratuite di monopattini e biciclette elettriche condivise, in una piazza animata dalla musica del DJ set.