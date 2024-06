Dal 1° luglio il ParmaUniverCity Info Point “Speciale matricole”

Dal 1° luglio al 31 ottobre, nel Sottopasso del Ponte Romano, il ParmaUniverCity Info Point dell’Università di Parma, nella versione “Speciale matricole”, è pronto ad accogliere le future studentesse e ifuturi studenti dell’Ateneo, le matricole e le loro famiglie. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Parma ed ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

Si tratta di un supporto indispensabile per chi deve scegliere il percorso di studio e di un punto di riferimento fondamentale anche per una platea più vasta, interessata a informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo.

Il ParmaUniverCity Info Point “Speciale matricole” è infatti stato prioritariamente pensato per potenziare e migliorare le attività di accoglienza e informazione indirizzate alle future matricole e a ragazze e ragazzi neo iscritti all’Università, per accogliere al meglio loro e le loro famiglie con un servizio in cui poter trovare (raccolte in un unico luogo) tutte le informazioni utili per studiare a Parma, ma il coinvolgimento di professionalità connesse a tutti gli aspetti della vita universitaria lo rende attrattivo ad esempio anche per studenti e studentesse già iscritti, che qui possono trovare risposte a tutte le loro richieste d’informazioni.

Il punto di informazione e accoglienza sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,con l’unica chiusura della settimana di Ferragosto.

Il personale dell'Università, dell'Informagiovani e di ER.GO sarà presente nei seguenti orari e con le seguenti modalità:

Università : da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17

Informagiovani : martedì e giovedì dalle 9 alle 13 (fino al 30 settembre, tranne che dal 6 al 22 agosto)

ER.GO: mercoledì dalle 10 alle 13 (a partire dal 10 luglio)

Oltre a poter parlare con operatrici e operatori per informazioni dirette, si potranno ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui 104 corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città. La posizione strategica del ParmaUniverCity Info Point, nel cuore di Parma, rappresenta infatti anche simbolicamente il luogo d’incontro tra l’Ateneo e la città e la manifestazione concreta dell’idea stessa di Parma Città Universitaria.

Per tutte le informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web Unipr:https://www.unipr.it/ parmaunivercity