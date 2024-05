Dal 20 maggio la Linea 13 sarà prolungata al Cinghio Sud

A partire da lunedì 20 maggio, la linea 13 estenderà il suo percorso, in via sperimentale, fino a via Louis Armstrong nel quartiere Cinghio Sud. La linea 13, che attualmente ha capolinea in Largo Pierre de Coubertin, proseguirà il proprio tragitto percorrendo via Atleti Azzurri d’Italia, via Veterani dello Sport, via Elvis Presley e via Fabrizio De André per poi arrivare al nuovo capolinea in via Armstrong.

Dopo una breve sosta, gli autobus proseguiranno verso via Presley e via Veterani dello Sport per tornare, da via dei Bersaglieri, a largo de Coubertin, procedendo quindi verso il centro città. Lungo il percorso saranno istituite tre nuove fermate: in via Atleti Azzurri d’Italia (di fronte al vecchio capolinea), in via Elvis Presley e al nuovo capolinea in via Armstrong.

La sperimentazione durerà fino a sabato 29 giugno. “Valuteremo in seguito se mantenere il servizio in base all’apprezzamento che registreremo da parte di chi lo utilizzerà.” – è il commento dell’assessore alla Mobilità Gianluca Borghi – “Il nuovo prolungamento risponde alla domanda di mobilità da parte degli abitanti un quartiere in forte espansione abitativa. Inoltre, fornirà un collegamento utile per raggiungere la Casa nel Parco del Cinghio, dove hanno sede il Centro sociale orti Cinghio Sud, il Centro Giovani Villa Ghidini, la Cooperativa Gruppo Scuola e una sala civica polivalente, realizzati col sostegno dell’Amministrazione Comunale. Ringrazio TEP per aver ancora una volta risposto efficacemente a concrete richieste degli utenti del trasporto pubblico". La linea 13 attraversa la città da nord a sud e collega ogni 15 minuti il quartiere Montanara col centro città e la stazione, fino a via Lanfranchi. Il servizio prevede anche prolungamenti extraurbani verso Gaione, Carignano, Corcagnano e Felino.