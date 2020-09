Dal 3 settembre l’asta di beneficenza di Progetto Itaca Parma

Appuntamento dal 3 al 17 settembre per la prima asta di beneficenza di Progetto Itaca Parma. La vendita, a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma, si svolgerà in modalità on line: il ricavato servirà a sostenere le attività dell’associazione, impegnata dal 2013 in servizi di supporto e reinserimento per persone con problemi della salute mentale e per le loro famiglie.

Sul sito di Progetto Itaca Parma, www.progettoitacaparma.org, sono raccolte tutte le istruzioni e i dettagli utili a partecipare. Ben 57 lotti compongono la rosa degli oggetti in palio, già on line: tra questi pezzi di arredamento per la casa o per l’ufficio, oggetti d’arte, antiquariato, oreficeria e orologeria, utensili ed elettrodomestici, capi di abbigliamento firmati e specialità gastronomiche. Sempre on line si trova il link per fare richiesta di visionare dal vivo i beni: l’Istituto contatterà tutti gli interessati che ne hanno fatto richiesta per fissare un appuntamento.

L’asta – che verrà effettuata in modalità libera offerta con rilancio minimo applicato anche alla prima offerta – si svolgerà sulla piattaforma di vendita dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Parma (https://ivgparma.fallcoaste.it/) dal 3 al 17 settembre, con possibilità di iscriversi dalle ore 12 di giovedì 3 allo stesso orario del 17.

Per informazioni: info@progettoitacaparma.org, tel. 0521 508806, www.progettoitacaparma.org