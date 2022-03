Dal 7 al 12 aprile “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”

Dal 7 al 12 aprile torna “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, frequentato ogni anno da migliaia di aspiranti matricole.

Oggi la presentazione in conferenza stampa, con interventi del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e Servizi agli studenti Sara Rainieri e della Delegata all’Orientamento Chiara Vernizzi.

Quest’anno il salone si svolgerà in modalità mista: sarà un Open Day che troverà spazio sul web, contemporaneamente per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, ma con alcune attività anche in presenza.

Anche nella versione mista rimane immutato lo spirito di fondo dell’Open Day, che resta una speciale occasione a supporto dei giovani alle prese con la scelta del percorso di studi dopo la maturità o dopo la laurea triennale. L’obiettivo è proprio quello di dare un supporto ai e alle giovani e alle loro famiglie in una scelta di assoluta importanza com’è quella del percorso universitario: dare loro tutte le informazioni utili per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta, raccontando l’Ateneo e cosa vuol dire “Studiare a Parma”.

All’Open Day 2022 sul web si potrà accedere dal sito https://openday.unipr.it e dallo slide show della home page di Ateneo www.unipr.it. Lì gli studenti e le studentesse potranno vedere i video di presentazione dei singoli corsi di studio, entrare in stanze virtuali dedicate, raccogliere informazioni su corsi e servizi, ottenere risposte e chiarimenti a domande, curiosità e dubbi e acquisire in questo modo le informazioni necessarie per orientarsi nella propria scelta in vista dell’apertura delle immatricolazioni, già fissata per il 7 luglio.

Non solo web, però. Le presentazioni dei 9 Dipartimenti si susseguiranno in diretta streaming ma anche in presenza nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11 e martedì 12. La prima, giovedì 7 alle 9, sarà preceduta dai saluti istituzionali del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e della Presidente del Consiglio degli studenti Claudia Greco. In presenza saranno anche le visite ai Dipartimenti.

Tutte le iniziative in presenza si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid. L'iscrizione per partecipare in presenza è obbligatoria. Occorre prenotarsi compilando il form dedicato sul sito https://openday.unipr.it fino al 31 marzo alle 12 o a esaurimento dei posti disponibili.

L’OPEN DAY 2022: BREVE GUIDA

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Nelle giornate del 7, 8, 11 e 12 aprile sarà possibile assistere alle presentazioni dei Dipartimenti che si terranno nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12 Parma).

Verranno illustrati gli aspetti principali del Dipartimento, dell’offerta formativa, delle opportunità di studio all’estero e degli sbocchi occupazionali. Dopo la presentazione sarà lasciato spazio a domande, dubbi e richieste di chiarimenti dei partecipanti.

Tutte le presentazioni saranno trasmesse in diretta streaming e resteranno visibili per tutta la durata dell’Open Day.

L’iscrizione per partecipare in presenza è obbligatoria. Occorre prenotarsi compilando il form dedicato sul sito https://openday.unipr.it fino al 31 marzo alle 12 o a esaurimento dei posti disponibili.

Calendario presentazioni Dipartimenti

Giovedì 7 aprile

9:00 Saluti istituzionali apertura Open Day e Presentazione Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - DUSIC

11:45 Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

Venerdì 8 aprile

09:30 Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

14:30 Dipartimento di Ingegneria e Architettura

16:45 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Lunedì 11 aprile

14:30 Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

16:45 Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

Martedì 12 aprile

09:30 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

11:45 Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche

PRESENTAZIONI DEI CORSI DI STUDIO

Per ogni corso di studio, dal 7 al 12 aprile, saranno pubblicati sul sito https://openday.unipr.it il video di presentazione, la guida e tutte le informazioni utili per orientarsi nella scelta. Docenti e tutor didattici illustreranno il corso di studio fornendo dettagli sul “Perché a Parma”, sulle modalità di accesso, sul piano degli studi, sugli sbocchi occupazionali, sulle attività integrative e tutti gli aspetti che caratterizzano il corso, oltre a fornire numeri e contatti utili.

VISITE GUIDATE AI DIPARTIMENTI

Per conoscere da vicino i luoghi che accoglieranno gli anni degli studi universitari, nelle giornate del 7, 8, 9, 11 e 12 aprile docenti, studenti e personale dei Dipartimenti accompagneranno i visitatori nelle varie strutture e illustreranno tutto ciò che il Dipartimento offre.

L’iscrizione è obbligatoria. È possibile prenotarsi compilando il form dedicato sul sito https://openday.unipr.it fino al 31 marzo alle 12 o a esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario dettagliato e i link ai form di prenotazione delle diverse visite saranno disponibili sul sito dell’Open Day nelle pagine dedicate ai singoli Dipartimenti.

STANZE VIRTUALI

Cinque stanze virtuali accoglieranno i visitatori per presentare servizi e opportunità e rispondere a richieste di informazioni, dubbi e curiosità:

- “Orientamento in ingresso”: qui si potranno ottenere informazioni sui corsi e sui percorsi formativi utili per raggiungere una scelta consapevole del proprio iter universitario; sarà anche possibile conoscere tutte le opportunità di orientamento offerte come colloqui individuali di accompagnamento alla scelta, partecipazione a lezioni universitarie, visite didattiche e molto altro

- “Welcome Point Matricole”: qui operatori dell’Università e dell’Informagiovani del Comune forniranno informazioni a 360 gradi sul mondo universitario (offerta formativa, immatricolazioni e altri aspetti amministrativi, servizi per lo studio e per vivere la città, ecc.)

- Centro Accoglienza e Inclusione (CAI)”: in questa stanza si potrà incontrare il personale dell’Ateneo che si occupa dell’accoglienza e assistenza delle persone con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e appartenenti a fasce deboli. Il Centro offre inoltre servizi di counseling psicologico e di supporto nella ricerca di una casa a Parma

- “Opportunità di studio all’estero”: si tratta di uno spazio pensato per conoscere i corsi dell’Ateneo che consentono di ottenere una doppia laurea con Università internazionali, e le opportunità di studio e tirocinio in Europa e al di fuori dell’Europa.

- “ER.GO, Azienda regionale per il diritto allo studio”: qui si potranno avere informazioni utili su borse di studio, alloggi, servizi di ristorazione e sugli altri benefici a concorso.

Le stanze saranno attive nei giorni 7-8 -9 -11-12 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

All’inizio di ogni ora (quindi alle ore 10 e 11 e alle ore 15 e 16) è prevista una breve presentazione dei servizi e delle opportunità offerte, dopo la quale sarà lasciato spazio alle domande dei partecipanti.

Nelle stanze virtuali dell’Orientamento in ingresso e del Centro Accoglienza e Inclusione ci sarà la possibilità di avere accesso anche a colloqui individuali (colloqui Orientamento rivolti a studenti e studentesse delle scuole superiori, colloqui CAI anche a studenti e studentesse universitari).

SERVIZI, MATERIALE, CONTATTI

Sul sito dell’Open Day sarà possibile avere informazioni sui servizi e le opportunità che l’Ateneo e il territorio offrono: vita universitaria, diritto allo studio, “oltre la laurea” e non solo.

I visitatori potranno inoltre scaricare guide e brochure e rimanere in contatto con l’Università iscrivendosi alla newsletter UNIPROSPECT.

L’iniziativa “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” è realizzata con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio.