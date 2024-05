Dal corteo delle maschere al Parma Pride, fino alla festa al Montanara: come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità per iniziative previste nel week-end.

1 - MANIFESTAZIONE “CORTEO MASCHERE ITALIANE” – 18 MAGGIO 2024.

Il giorno 18/05/2024, dalle ore 16:00 a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione al transito del corteo lungo il seguente tracciato: • Strada D’Azeglio; • Piazzale Corridoni; • Ponte di Mezzo; • Intersezione Viale Mariotti/Strada Mazzini; • Strada Mazzini; • Piazza Garibaldi • Strada Cavour • Strada al Duomo • Piazza Duomo • Strada al Duomo • Strada Pisacane • Piazzale della Pace • Borgo della Cavallerizza • Piazza Ghiaia.

(Percorso di ritorno) dalle ore 19:00 a cessate esigenze: • Piazza Ghiaia • Piazzale della Pace • Strada Pisacane • Strada Cavour • Borgo del Parmigianino • Vicolo delle Asse.

Istituzione del senso unico alternato nelle strade afferenti il tracciato. Destituzione delle corsie preferenziali di strada D’Azeglio, Viale Toscanini, Viale Mariotti e Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.

2 - MANIFESTAZIONE “PARMA PRIDE” – 18 MAGGIO 2024

Il giorno 18/05/2024, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 circa e comunque sino a cessate esigenze, saranno attive le seguenti misure di regolamentazione del traffico: Chiusura progressiva alla circolazione stradale, al transito del Corteo nelle seguenti strade: Strada D’Azeglio; • Piazzale Corridoni; • Ponte di Mezzo; • Intersezione Viale Mariotti/Strada Mazzini; • Strada Mazzini; • Piazza Garibaldi • Strada della Repubblica • Piazzale Vittorio Emanuele II • Viale Tanara • Via Chiavelli; • Via Barilla.

Destituzione delle corsie preferenziali di strada Della Repubblica, strada D’Azeglio, Viale Toscanini, Viale Mariotti e Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Il giorno 18/05/2024, dalle 06:00 alle 24:00, Via Barilla – antistante civici 23, 25/A e 27 – Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h eccetto autorizzati manifestazione

3 - MANIFESTAZIONI “CENA DI BENEFICENZA” E “MONTANARA IN FESTA” 18-19 MAGGIO 2024.

Il giorno 18/05/2024, dalle 17:00 alle 07:00 del giorno successivo, Via Carmignani – da Strada Montanara a Via Boscoli - istituzione divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0/24.

Via Carmignani – da Via Preti a Via Boscoli - istituzione del senso unico alternato.

Via Carmignani – da Via Preti a Via Mattioli - inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza SudàNord.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Dal termine dell’evento (ore 24:00 circa del 18/05/2024) all’inizio degli allestimenti successivi (ore 8:00 del 19/05/2024) dovrà essere garantita la fruibilità del passo carrabile del civ.21 di strada Montanara, sito in via Carmignani.

Il giorno 19/05/2024, dalle 07:00 alle 24:00, Str. Montanara – tratto di area di sosta lato Sud, compresa tra l’intersezione di Via Zanguidi e Via Sbravati – Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Str. Montanara – da Strada Langhirano a Via Aleotti Via Carmignani – dall’intersezione con str. Montanara a via Boscoli (esclusa) Via Zanguidi – da Strada Montanara a Via Torrente Bardea intersezione esclusa -Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione del senso unico alternato Via Raimondi – da via Preti a via Ognibene, in Via Raffaello – da via Mazzola Bedoli a via Tiziano, in Via Carmignani – da via Boscoli a via Ognibene.

Via Carmignani – da Via Preti a Via Boscoli - istituzione del senso unico alternato.

Via Carmignani – da Via Preti a Via Mattioli - inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza SudàNord.

Gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare sino alle 09:00 e dopo le 21:00 e del 19/05/2024.

Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: fino alle 09:00 e dopo le 21:00 del 19/05/2024. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. E’ sempre consentito il transito dei residenti in condizione di necessità.

Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe e permessi. I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni degli organi di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.