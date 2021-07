Dal Lions Club Parma Maria Luigia una donazione per l’Oratorio Novo dell’Ospedale Vecchio

Il Lions Club Parma Maria Luigia nel biennio 2020/2021, sotto la guida della presidente Susanna Pietralunga, ha intrapreso un percorso rivolto all’approfondimento del tema “Il Benessere Giovanile”, al quale si ricollega la donazione, ufficializzata questo pomeriggio nell’antica Biblioteca del Monastero di San Giovanni, di elementi di arredo destinati all’Oratorio Novo, situato nel complesso monumentale dell’Ospedale Vecchio, oggetto di un importante intervento di ristrutturazione da parte del Comune di Parma nel corso degli ultimi anni.

Alla conferenza stampa, accompagnata da un intrattenimento musicale della soprano Paola Sanguinetti, socia del Club, e dal Maestro Andrea Chinaglia, erano presenti: l’assessore all’Urbanistica Michele Alinovi, la presidente Lions Club Parma Maria Luigia Susanna Pietralunga e il governatore Distretto Lions 108 TB Gianni Tessari insieme a Flora Raffa, dirigente Settore Cultura e Giovani per il Comune di Parma, e a tanti soci e simpatizzanti del Club.

L'Oratorio Novo, struttura settecentesca ed adiacente alla Grande Crociera, è stato restaurato con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione delle bellissime volte affrescate che lo caratterizzano, con specifica attenzione a mantenerne inalterate le tonalità cromatiche originarie.

In continuità ed in sintonia con la valorizzazione di questi splendidi ambienti, la donazione di elementi di “arredo leggero” (tavoli tecnici da studio ripiegabili e mobili, GAM - Gonzagarredi Montessori s.r.l.) da parte del Lions Club Parma Maria Luigia consentirà una maggiore articolazione dell’attuale destinazione dell’Oratorio Novo, oggi spazio per concerti, mostre e conferenze, che potrà allargarsi ulteriormente a fungere da luogo di incontri ed eventi specificamente rivolti ai ragazzi e ai giovani, rendendone flessibile l'utilizzo anche come sala studio.

Contribuire a incrementare la possibilità per i giovani di crescere e trascorrere il proprio tempo in ambienti di straordinario valore storico, di grande bellezza architettonica e strettamente collegati ai luoghi deputati alla conservazione della cultura come la Biblioteca Civica, adiacente all’Oratorio Novo, costituisce un obiettivo e un impegno culturale importante per il Lions Club Parma Maria Luigia, in coerenza con le finalità istituzionali e gli scopi del lionismo, di essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale e morale della propria comunità.