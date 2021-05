Dal ‘Verdi’ a Roma, Bolzano e Ibiza

Dall'aeroporto Giuseppe Verdi si partirà per Roma, Bolzano e Ibiza. Parma allarga il giro e mette a disposizione nuove mete. Dopo Bari, Catania, Cagliari, Chisinau, Lamezia Terme, Lampedusa e Trapani, il rilancio del 'Verdi' prevede altre tappe. Ci saranno due tratte per Olbia, rispetto a quella annunciata pochi giorni fa, e si potrà volare verso la capitale tre volte a settimana, cinque volte a settimana verso Bolzano e due tratte per Ibiza. Si partita da metà giugno.