Dall’11 aprile “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”

Dall’11 aprile all’Università di Parma è tempo di Open Day. Torna infatti “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, frequentato ogni anno da migliaia di aspiranti matricole. Dall’11 aprile saranno quattro giorni di salone nella Sede centrale dell’Ateneo.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al ParmaUniverCity Info Point dal Rettore Paolo Martelli, dal Prorettore alla Didattica Simone Baglioni e dalla Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli studenti Isotta Piazza.

Il taglio del nastro, con il Rettore e le autorità accademiche e cittadine, è in programma per giovedì 11 aprile alle 9.

Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 aprile dalle 9 alle 17 sarà la “tre giorni” dedicata ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico,appuntamento tradizionale per studentesse e studenti, insegnanti e famiglie: un’importante occasione di informazione rivolta principalmente a iscritte e iscritti delle classi quarte e quinte superiori e più in generale a tutte/i coloro che intendono iscriversi all’Università. Il salone può costituire un utile supporto nell’itinerario che porterà le future matricole a decidere quale corso di studi intraprendere dopo la scuola superiore.

Martedì 16 aprile, sempre dalle 9 alle 17, il focus sarà invece sulle lauree magistrali: studentesse e studenti iscritte/i ai corsi triennali e coloro che hanno già una laurea di primo livello e intendono proseguire con un biennio magistrale avranno davanti a sé una panoramica completa sulla ricca offerta formativa di secondo livello dell’Ateneo.

“Studiare a Parma. L’Università in Open Day” offrirà come sempre l’opportunità di un contatto diretto, dal di dentro, con l’Università: saràun’occasione da non perdere per informarsi, per “toccare con mano” l’offerta formativa e i tanti servizi dell’Ateneo di Parma, per “chiarirsi le idee” in vista della scelta del percorso di studi dopo la maturità o dopo la laurea triennale.

L’obiettivo è proprio quello di dare un supporto ai e alle giovani e alle loro famiglie in una scelta di assoluta importanza com’è quella del percorso universitario: dare loro tutte le informazioni utili per permettere di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta, “raccontando” l’Ateneo e cosa vuol dire “Studiare a Parma”.

L'ingresso alle giornate di Open Day è libero, senza bisogno di prenotazione. L'accesso alle presentazioni dei corsi sarà consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili.