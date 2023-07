Dall’Università di Parma 100 pc portatili per studentesse e studenti dei territori alluvionati

Dall’Università di Parma un nuovo bando (https://www.unipr.it/bandi-e- premi) per l’assegnazione di pc portatili ai propri studenti e studentesse residenti nei territori regionali interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio. L’Ateneo mette a disposizione 100 computer, con mouse e zainetto per il trasporto, che saranno assegnati in comodato d’uso sulla base della graduatoria che scaturirà dal bando, aperto fino al 4 settembre 2023.

Possono presentare richiesta gli studenti e le studentesse che:

alla data del 1° maggio 2023 erano residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato del bando;

alla data di scadenza del bando risultano regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2022/2023, ad un corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo di Parma.

La domanda deve essere compilata dal 31 luglio 2023 al 4 settembre 2023, esclusivamente on line, al link (attivo dal 31 luglio) https://www.idem.unipr.it/ securealluvione23

Alla scadenza del bando sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base del valore ISEE, in modo decrescente.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina https://www.unipr.it/node/ 28441, il 20 settembre 2023.

La data e il luogo di consegna dei dispositivi saranno comunicati successivamente.