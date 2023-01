Dall'Università di Parma premi di studio per meriti sportivi

L’Università di Parma ha istituito per l’anno accademico 2022-23 un avviso per l’assegnazione di premi di studio (da 300 a 2mila euro) per studentesse e studenti che si sono distinti nell’attività agonistica, conseguendo risultati di prestigio. La domanda è compilabile dal 9 febbraio al 9 marzo 2023.

Possono partecipare laureate e laureati nell’a.a. 2021-22 o studentesse e studenti regolarmente iscritti con status Dual Career: