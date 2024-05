Dall’Università laurea ad honorem a John Alex Elefteriades

Sarà John Alex Elefteriades, “William W.L. Glenn” Professor di Chirurgia Cardiotoracica all’Università di Yale, il prossimo laureato ad honorem dell’Università di Parma.

L’illustre ricercatore statunitense, tra i massimi studiosi contemporanei nel settore della Chirurgia cardiaca, riceverà la laurea magistrale a ciclo unico ad honorem in Medicina e Chirurgia giovedì 9 maggio alle 11 nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Ateneo (via Università, 12). La cerimonia sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito web dell’Università.

Dopo l’intervento del Rettore Paolo Martelli sarà Marcello Maggio, Presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a leggere la motivazione del conferimento, mentre la laudatio per il candidato sarà pronunciata da Francesco Nicolini, docente di Chirurgia cardiaca. A seguire John Alex Elefteriades terrà la sua lectio doctoralis, intitolata Fortune Favors the Prepared. John Alex Elefteriades si è laureato in Fisica, Francese e Psicologia all'Università di Yale. Ha successivamente conseguito la laurea in Medicina alla Yale University School of Medicine. Dopo la sua formazione a Yale, sia in chirurgia generale sia in chirurgia cardiotoracica, è entrato a far parte della facoltà alla Yale University School of Medicine. Ha seguito tutti i settori della chirurgia cardiaca e toracica dell'adulto. Oggi è il “William W.L. Glenn” Professor di Chirurgia cardiotoracica all’Università di Yale e dirige l'Aortic Institute allo Yale-New Haven Hospital, una delle più grandi istituzioni di ricerca e cliniche degli USA per il trattamento delle patologie dell’aorta toracica, cui ha dedicato anche molte delle sue ricerche. È autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche.