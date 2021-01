Dalla Campania a Noceto con 4 motoseghe con la matricola abrasa: denunciato 52enne

Un 52enne campano è stato fermato ieri, venerdì 22 gennaio, dai carabinieri di Noceto e per giustificarsi - vista la sua presenza nella nostra provincia, vietata dalle attuali norme anticontagio - ha detto che si trovava in zona per vendere alcuni utensili. I militari, a quel punto, hanno deciso di effettuare un'ispezione all'interno dell'auto.

Sono state trovate quattro motoseghe con matricola abrasa e con soprapposto il marchio adesivo di un'altra ditta, diversa dall'originale. L'uomo, che non era in possesso di nessuna licenza di vendita e che non ha fornito fatture o scontrini per la merce, è stato denunciato per ricettazione e per commercio di prodotti con contrassegni falsi e sanzionato per

inosservanza delle misure per il contenimento da Covid-19.