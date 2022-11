Dalla Regione in arrivo a Parma 45 milioni di euro per la non autosufficienza

Via libera dalla commissione Politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea regionale dell'Emilia Romagna, presieduta da Ottavia Soncini, allo stanziamento regionale, per il 2022, di 457,1 milioni di euro, da ripartire tra le aziende sanitarie della regione, sul fondo per la non autosufficienza. A Piacenza 31,5 milioni di euro, a Parma 44,6 milioni, a Reggio Emilia 49,7 milioni, a Modena 68,6 milioni, a Bologna 94,1 milioni, a Imola 13,2 milioni, a Ferrara 38,2 milioni e, infine, in Romagna 117,2 milioni. A questi fondi vanno poi aggiunte le risorse statali, che dovrebbero superare i 60 milioni di euro (comprese le quote da destinare ai progetti di vita indipendente e alle spese per i punti unici di accesso).

Nella delibera un’importante novità: “Abbiamo previsto - ha riferito in commissione l’assessore regionale alle Politiche sociali, Igor Taruffi - un adeguamento tariffario (attivo già dallo scorso aprile) per le strutture accreditate, pari a 3 euro al giorno a posto letto, per consentire ai gestori di fare fronte ai costi aggiuntivi cui sono soggetti in questa fase, utilizzeremo i residui del fondo per la non autosufficienza”.

Altri 5,9 milioni di euro di risorse regionali sono poi stati assegnati al fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il cosiddetto “dopo di noi”).