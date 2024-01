Danza paralimpica: due parmigiane vincono tre medaglie d'oro e una di argento in una gara internazionale a Bergamo

Due danzatrici parmgiane, Valentina Barbarini e Alessandra Cinque di DiversitAbility New DanceClub di Noceto, hanno vinto una gara internazionale di danza paralimpica. il 2° Bergamo Open Art Festival, organizzato dalla Rosy Dance Bergamo presso il Palazzetto dello Sport di Gorle, che si è svolta sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Una due giorni ricca di gare con danze Street, Accademiche e Coreografiche con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e dalla Slovacchia. All’interno di questa manifestazione un bellissimo Galà di Danza Paralimpica, dove le ragazze DiversitAbility New DanceClub si sono messe in evidenza portando a casa un primo posto nel Double e un primo posto di Valentina Barbarini nella WDS seguita, con un secondo posto, Alessandra Cinque nella DCE

Le danzatrici parmigiane hanno ricevuto complimenti ed applausi da Marianna Cadei, organizzatrice dell’evento, Edo Pampuro, coach e giudice internazionale, Mariangela Correal, atleta WDS classe International.

Un bel l’inizio anno facendo quel che amiamo” dichiarano Alessandra e Valentina.

“Era dal DanzaStorie al teatro regio che le ragazze non ballavano, era ora di tornare in pista a sentire l’adrenalina a fior di pelle - dice il direttore artistico della scuola di danza nocetana- se siamo potute andare in gara, lo dobbiamo soprattutto ad Alberto Gotri, milite in pubblica assistenza di Fidenza, che, preferendo un sabato sera con noi anziché la sua famiglia, ha egregiamente assistito nella logistica”

“Speriamo che la federazione italiana ed internazionale di danza paralimpica ci accettino alle gare internazionali, includendo anche le nostre categorie di disabilità- dichiarano le atlete- e nel frattempo ci alleniamo e prepariamo per lo spettacolo di Marzo al Teatro Magnani di Fidenza.”