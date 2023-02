La danzatrice in carrozzina sfida le normodotate e arriva terza: Valentina conquista il podio al concorso internazionale di Firenze

Ha sfidato le danzatrici normodotate al concorso internazionale di danza Expression International Dance Competition a Firenze ed è arrivata terza, a parimerito con un'altra danzatrice. Valentina Barbarini, attrice e danzatrice parmigiana, si è classificata sul podio nell'ambito del concorso per quanto riguarda la categoria danza e fantasia over e individuale.

Per la prima volta in 18 anni all'interno del celebre concorso, con giudici di caratura internazionale, si è parlato di danza inclusiva. Valentina Barbarini, nota attrice sul territorio e danzatrice in carozzina si è presentata per la scuola di danza New Dance Club di Noceto, attraverso il progetto Diversitability. La danzatrice ha ricevuto anche una menzione speciale della giuria. Grande soddisfazione per tutto il team e per Valentina Barbarini, che ha conquistato un inaspettato bronzo.

"Non mi aspettavo questo risultato e sono molto emozionata - sottolinea Valentina Barbarini. Mi sono iscritta per dare un segnale, anche perchè non sono previste categorie paralimpiche ma non pensavo di portare a casa un piazzamento". Il giudice Jay Asolo, danzatore professionista e coreografo di Kin&Queen Company, è rimasto positivamente impressionato dalla performance della danzatrice ed ha voluto anche scattare una foto con lei.