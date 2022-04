Pasqua 2022, a Parma boom di turisti e numeri vicini al pre-Covid: registrato l'80% delle presenze

"Rispetto al 2019 abbiamo registrato il 70, 80% delle presenze. Siamo quasi tornati a quei livelli, per quanto turisti nel periodo pasquale. Manca quel 30% per pareggire le presenze del 2019 che è stato un anno caricato dalle aspettative di Parma Capitale Italiana della Cultura. Resta comunque un periodo, questo appena trascorso, indicativo del recupero. Vuol dire che ci stiamo avvicinando a un ritorno alla normalità. Nel comparto della ristorazione, invece, abbiamo il 100% delle presenze". Sono le parole di Stefano Cantoni, responsabile di Fiepet Parma. "Il turismo a Parma è ripreso alla grande, con numeri positivi. C’è molta soddisfazione tra ristoratori, nel comparto dell'ospitalità, nelricettivo e anche nel settore delle guide turistiche. Questo primo weekend pasquale ha dato una buona risposta e quindi c’è ottimismo per i prossimi mesi. Le campagne promozionali che si stanno facendo continuano ad attrarre le persone su Parma e devo dire che c’è una buona risposta. Abbiamo un po’ più di fragilità sul comparto termale, ad esempio su Salsomaggiore ci aspettavamo di più, ma posso dire che anche nel circuito dei castelli c’è stato un bell’accesso. I dati sono assolutamente positivi. Tanti ristoranti non hanno accettato tutte le richieste dei clienti, vuol dire che l’attrattività del nostro cibo, delle nostre eccellenze alimentari funziona ancora in modo trainante. Se mettiamo insieme cultura e cibo creiamo un binomio difficilmente battibile".

Parma è stata meta di eventi di arte e cultura, durante le vacanze di Pasqua ha riabbracciato turisti provenienti da Francia e Svizzera soprattutto, rimasti ancora in città a godersi itinerari che si snodano nella natura, tra le eccellenze locali. Il lungo fine settimana appena trascorso ha rappresentato la data perfetta per una passeggiata in Piazza Garibaldi, il salotto della città e le varie attrazioni che offre la città ducale. Dopo due anni di restrizioni che hanno segnato il periodo, tornano a sorridere le attività commerciali e i ristoranti. "Il bilancio del periodo è molto ottimista - spiega il presidente di Fipe Parma, Ugo Bertolotti -. Il movimento è cominciato già prima delle giornate di Pasqua, i primi turisti si sono palesati durante la settimana scorsa e devo dire che vedo ancora gente in giro con le cartine e gente che ha deciso di allungare il proprio soggiorno a Parma. Questo sicuramente è un turismo che poi fa bene sia alla ristorazione sia ai negozi, perché Parma offre questa opportunità. Il bello del turismo oggi è dato anche dal fatto di avere a disposizione tante opportunità culturali che sono disponibili. Ma ciò che balza all'occhio è che i ristoranti sono rimasti aperti è sono tornati pieni, è stata interessante anche la quantità di consumo delle persone. E' aumentata la qualità delle richiesta, questo ha portato la gente a spendere un po’ di più ma non perché sono stati aumentati i prezzi, semplicemente perché si sono voluti auto-premiare consumando dei prodotti migliori. C'è stato qualche picnic in giro, ma si è frequentato di più il pubblico esercizio. I ristoratori sono contenti, le prenotazioni sono state tutte accettate e ribadisco: non c’è stata troppa richiesta fuori delle prenotazioni e questo vuol dire che è abbiamo imparato ad accettare un turismo organizzato. Ci siamo abituati a prenotare quello che vogliamo fare".