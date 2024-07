De Pascale candidato alle Regionali, l'applauso di Guerra: "Si premia un sindaco"

Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna, è il candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. Poche ore dopo l'ufficializzazione della candidatura il sindaco di Parma Michele Guerra esprime soddisfazione per l'individuazione del candidato.

"La scelta di Michele De Pascale come candidato del centrosinistra - commenta il primo cittadino - alla presidenza della Regione Emilia-Romagna è una scelta ottima e che dice alcune cose molto significative. Anzitutto dimostra che il Pd è unito e in grado di arrivare a indicare il successore di Stefano Bonaccini la sera stessa del giorno in cui il Presidente uscente firma le dimissioni, attraverso un percorso di grande disponibilità, serietà e unitarietà. Una prova di efficienza che accresce l’autorevolezza del partito che fa da perno alla coalizione che deve formarsi.

In secondo luogo si premia un sindaco, un amministratore che ha dato prova di capacità di governo in contesti, momenti e su scelte tutt’altro che semplici e che lancia un messaggio importante di fiducia ai tanti amministratori del centrosinistra che nella nostra Regione svolgono ogni giorno una preziosa e attenta attività politica, apprezzata e riconosciuta dai cittadini. Infine, Michele De Pascale porta con sé anche il segno di un cambio generazionale, di cui spesso si parla e che è molto positivo vedere realizzato rispetto ad una posizione così rilevante. Ci sono tutte le premesse che servono per una campagna elettorale di alto livello e che dia continuità e innovazione ad una Regione che ha saputo sempre più essere, in questi anni, una delle locomotive del Paese"