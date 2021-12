Decoro urbano: in arrivo 300 nuovi cestini per il centro storico

Tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022 il Comune di Parma e Iren sostituiranno il complesso dei cestini portarifiuti del centro storico (zona 0) con contenitori della stessa volumetria e di colore nero.

I nuovi cestini avranno bocche di conferimento calibrate, per evitare conferimenti impropri, e saranno fissati a terra con un idoneo e affidabile sistema di ancoraggio. L'intervento si svolgerà in una prima fase che verrà realizzata entro la fine del 2021 e verrà concluso entro la primavera 2022.

Complessivamente verranno sostituiti 300 cestini di vari colori e dimensioni con altrettanti nuovi, di colore nero per tutti, ancorati a terra. Dove non sarà possibile o consigliabile l’ancoraggio a terra, i cestini verranno collocati con un idoneo contrappeso. I cestini rimossi verranno verificati e puliti e, quelli ancora idonei, verranno riutilizzati per potenziare le zone carenti esterne al centro storico (zona 2 e zona 3).

L’intervento ha quindi un duplice obiettivo:

- rinnovare la dotazione di cestini del centro storico con nuovi contenitori uniformi e ancorati al suolo, per migliorare decoro e sicurezza;

- integrare la dotazione di cestini stradali e nelle aree verdi nelle zone esterne al centro storico

Questo nuovo investimento a favore di pulizia e decoro dell'arredo urbano si aggiunge alle altre iniziative già poste in essere dal Comune di Parma, Settore Ambiente quali l’incremento dei lavaggi e dello spazzamento e la dotazione degli Agenti Accertatori di telecamere e fototrappole per la repressione degli abbandoni per tutelare il decoro del nucleo più storico e rappresentativo della città per garantire dignità degli spazi, qualità della vita per i cittadini e l'attrattività per i visitatori.

Questi interventi si devono necessariamente avvalere anche della collaborazione dei cittadini che devono evitare qualunque tipo di abbandono stradale utilizzando invece tutti i numerosi servizi di raccolta a disposizione:

- porta a porta collegato alla propria utenza TARI (https://www.comune.parma.it/ambiente/Tariffazione-puntuale.aspx); - ecostation e miniecostation (https://www.comune.parma.it/ambiente/ecostation-e-miniecostation.aspx);

- centri di raccolta (https://servizi.irenambiente.it/index.php/centri-di-raccolta/);

- centro del riuso (https://www.comune.parma.it/ambiente/Centro-del-riuso-2.aspx);

- ritiro gratuito ingombranti a domicilio (https://servizi.irenambiente.it/index.php/ritiro-rifiuti-ingombranti/);

- microraccolta dell’amianto (https://www.comune.parma.it/notizie/news/2021-08-04/it-IT/Micro-raccolta-di-amianto-1.aspx).