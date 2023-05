Decreto Cutro, le associazioni protestano in piazza Garibaldi: "Proteggiamo chi perdi diritti e accoglienza"

La "Civiltà dell'accoglienza" ha organizzato una manifestazione per sabato 20 maggio alle 18 in piazza Garibaldi a Parma per dire no al "Decreto Cutro: proteggiamo chi perde diritti, accoglienza, integrazione e futuro".

La rete parmigiana di enti accoglienti - formata da Ciac, Comunità Betania, Buon Pastore, Centro aiuto alla vita, Di Mano in Mano, Pozzo di Sicar, Festival of Praise - dice che "il governo ha approvato una legge punitiva verso i migranti e verso tutta la comunità. Chiediamo a tutti e tutte di mobilitarsi: non possiamo essere indifferenti o pensare che non ci riguardi".

Le adesioni alla manifestazione sono aperte, basta scrivere una mail a: associazione@ciaconlus.org

