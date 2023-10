"Degas e i suoi amici": oltre 3 mila e 500 visitatori nelle prime settimane di apertura

Nelle prime settimane di apertura sono stati oltre 3,5mila i visitatori della mostra “Degas e i suoi amici”, allestita nel prestigioso Palazzo Dalla Rosa Prati, edificio dalle eleganti forme neoclassiche nel cuore di Parma, a pochi passi dal Battistero e dal Duomo.

Un successo per l’esposizione che rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2024, dedicata, all’interno di un percorso trasversale, ad una delle personalità artistiche più originali ed eclettiche dell’Impressionismo. La mostra va oltre l’esplorazione delle opere singole di Edgar Degas, fornendo un contesto più ampio, attraverso un tessuto di relazioni personali e professionali. Come il titolo della mostra suggerisce, al centro vi è la produzione artistica di Degas con le sue famose ballerine dalle forme sinuose, affiancante a diversi pittori suoi contemporanei che aderirono al movimento impressionista, come Morisot, De Nittis, Cassat, Moreau, Renoir, Raffaelli, Manet, Lepic, Guillaumin, Forain, Desboutin e Boldini.

L’esposizione offre un'eterogenea selezione di lavori di un artista che, se pur fra i massimi esponenti del movimento impressionista, si considerava un realista indipendente. Curata da Vincenzo Sanfo, si presenta come un'immersione fra dipinti, disegni, litografie, xilografie e pochoir, ma anche acqueforti, libri, heliogravure e sculture in bronzo: opere che consentono di vivere l’intimità creativa del pittore, rivelando la sua abilità nel fissare la vera natura dei suoi soggetti. E il percorso non poteva che concludersi con un'eccezionale sezione fotografica che svela il quotidiano di Degas, unica via per catturare l’essenza vitale di un artista altrimenti sfuggente.

Scheda pratica della mostra “Degas e i suoi amici”

Titolo “Edgar Degas e i suoi amici” Ente promotore Navigare s.r.l navigaresrl.com

Sede e informazioni Palazzo Dalla Rosa Prati Strada al Duomo – 43121 - Parma Biglietteria mostra +39 371 1704794 Prenota la visita +39 351 840 3634 +39 333 609 5192 prenotazioni@navigaresrl.com

Date e orari 16 settembre 2023 – 7 gennaio 2024 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 19:30 Sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 20:30 Ultimo ingreso 30 minuti prima dell’orario di chiusura

Prezzi 14,00 € biglietto intero weekend e festivi 13,00 € biglietto intero feriali 10,00 € biglietto ridotto (tutti i giorni della settimana) Over 65, Giovani fino a 14 anni, Studenti, Universitari, Giornalisti. Audioguida in italiano e in inglese disponibile e gratuita.

Convenzioni 10,00 € gruppi min 10 pax/ max 25 pax (studenti da 6 a 19 anni, universitari inclusi) 5,00 € scuole 15,00 € biglietto open (include ingresso salta la fila) Gratuito per bambini fino a 6 anni Vendita online su ticketone.it

Opere e materiali 2 disegni 70 monotipi 4 sculture 20 litografie e pochoir 9 heliogravue 8 acqueforti 50 disegni carnet Halevy 30 fotografie

Curatore Vincenzo Sanfo