Il degrado nelle aree verdi di via Buzzati

Degrado nelle aree verdi di via Dino Buzzati, nel quartiere San Leonardo a Parma. I residenti segnalano una situazione che riscontrano molto spesso. "Vi segnalo le condizioni in cui versano le aree verdi di piazza Dino Buzzati. Il degrado più totale. Stamattina, lunedì 3 giugno, abbiamo fatto due segnalazioni al Comune di Parma. E' una situazione che si ripete praticamente ogni mattina. In particolare il venerdì sera ci sono persone che si ritrovano in questa area verde, lasciano rifiuti e bloccano anche i passi carrabili con le auto"