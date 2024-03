Degrado: arrivano i tutor per il decoro ambientale

Tra marzo ed aprile entreranno in servizio due tutor che si occuperanno del decoro ambientale in città. E' stato l'assessore all'Ambiente Gianluca Borghi a comunicarlo durante il Consiglio comunale, in risposta ad un'interrogazione della consigliera Virginia Chiasrta del gruppo consiliare Vignali sindaco. Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di lavoro dei nuovi operatori che avranno il compito di monitorare la situazione relativa al degrado nei quartiere e nelle zone più a rischio della città. Da tempo cittadini e commercianti segnalano, soprattutto in centro storico, una situazione non ottimale in merito al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.