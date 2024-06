Il parco delle Magnolie di via Leporati a Parma in condizioni di degrado. E' quanto segnalato da una lettrice, che ha inviato alcune immagini. "Ecco lo stato in cui versa il "Parco delle Magnolie" di Via Leporati, recentemente inaugurato con l'installazione di panchine e tavolo in legno, giochi per bimbi nuovi. Erba alta e prato impraticabile, rifiuti abbandonati. Che delusione e che inciviltà"