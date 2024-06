Delegazione del progetto europeo GEtCoheSive in Municipio

L’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi questa mattina ha accolto, nella Sala del Consiglio Comunale, una delegazione di partner europei del progetto GEtCoheSive.

Governance Enhancement for Cohesive Societies (GEtCoheSive) è un progetto finanziato dal Programma Interreg Central Europe, avviato nel 2023, nel corso del quale i soggetti coinvolti cooperano per mappare le esperienze di governance partecipativa in quattro città: Parma, Berlino, Vienna e Lubiana. In una fase successiva verranno progettate e realizzate nuove pratiche di democrazia deliberativa e partecipativa, in due ambiti: l’accesso alle politiche di welfare locale e le politiche legate al cambiamento climatico, in particolare le politiche di eco-welfare.