Parco Area delle Scienze, negativo il caso di Dengue: continua la disinfestazione tra via Picasso e via Emilia Ovest

È negativo il referto del campione riferito al caso sospetto di Chikungunya/Dengue/Zika relativo al Parco Area delle Scienze, quindi tutte le ulteriori attività di trattamento previste per le giornate di oggi, 8 settembre, e domani, 9 settembre, sono state annullate.

Continuano invece i trattamenti previsti per oggi e domani nelle zone di via Picasso, via Emilia Ovest e viale Campanini: nelle aree ricomprese nel raggio di 100 metri dalla segnalazione dei casi di contagio verranno eseguiti nuovamente trattamento adulticida, trattamento larvicida e rimozione dei focolai larvali.

Le operazioni avverranno per tre notti consecutive dalle 23 alle 4 della mattina.

I cittadini delle aree interessate sono stati allertati da specifica informativa e devono osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo degli animali domestici e quant'altro possa subire un deposito dei prodotti utilizzati per la disinfestazione.